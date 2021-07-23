Азовское побережье на Кубани атаковали тысячи огромных медуз, некоторые особи достигают сорока сантиметров в диаметре, отдых испорчен? Бомбануло, Украину продолжает лихорадить из-за соглашения по Северному потоку-2, чем теперь недоволен Киев? Украинские националисты продолжают изучать статью Владимира Путина, всё ли поняли правильно?

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