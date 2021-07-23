США договорились с немцами по «Северному потоку 2». Евроукры в пролёте

Украина, Грузия и Молдавия создают в Чёрном море Антирусский Альянс во имя членства в ЕС

Очередной омерзительный спектакль поставили в государственном театре за бюджетные деньги светлоликие представители российского «креативного класса». В постановке «Первый хлеб» на сцене «Современника» не только открыто пропагандируются «ценности» ЛГБТ, но и вдобавок демонстрируется неуважение к подвигу наших предков, победивших гитлеризм

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