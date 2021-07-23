Соловьёв LIVE - Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков (23 Июля 2021)
Опубликовано: 23 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.
В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.
В гостях: иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
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