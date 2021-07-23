«Стареющее посмешище»: Соловьев – о плевке Ахеджаковой на ветеранов и «великой актрисе» Бузовой

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

В гостях: иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Николай Крючков (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.