Марафон. США в нормандском формате. Рост тарифов. Штамм "Дельта" в Украине

Важное. Меркель и Путин поговорили о "СП-2". Нашу ГТС на металлолом

Россия подала в ЕСПЧ против Украины. Германия заставляет Украину имплементировать формулу Штайнмайера

Обсуждаемые темы:

- Германия призывает Украину имплементировать формулу Штайнмайера

- Привлечение США к переговорам по Донбассу

- Паспортизация ОРДЛО

- Россия подала иск на Украину в Европейский суд по правам человека

Смотрите онлайн НАШ Пятница. Вечер. Иск России в ЕСПЧ против Украины (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.