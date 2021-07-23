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Константин Сёмин. Экспортный вентиль. Роддом не нужен. Спортивный духовник. Галопом по Европам 23.07.2021

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Константин Сёмин 23.07.2021. Экспортный вентиль. Роддом не нужен. Спортивный духовник. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Экспортный вентиль. Роддом не нужен. Спортивный духовник. Галопом по Европам (23 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 23 Июля 2021

В этом выпуске:
- Минэнерго не исключает запрета на экспорт бензина, если биржевые цены на топливо не пойдут вниз;
- Вывоз леса из России ускорился на четверть;
- Объединённая зерновая компания раньше срока распечатывает государственные резервы зерна;
- Число просрочек по автокредитам за месяц подскочило в полтора раза;
- В Еврейской автономной области на две недели закрылся единственный роддом;
- Штаты ввели санкции против главы кубинского минобороны Миеры;
- В России за сутки плюс 23 811 новых заболевших ковидом и снова почти 800 умерших;
- На Олимпиаде еще 19 человек подхватили ковид;
- Следственный комитет разработает методичку, которая поможет убедить молодёжь не участвовать в митингах.

 

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