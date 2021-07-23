Царьград. Главное. Более половины родителей в России не готовы вакцинировать своих детей: причины отказа 19.07.2021

Царьград. Главное. В России предложили ввести уголовку за призывы к отказу от вакцинации: что дальше 20.07.2021

Царьград. Главное. Налог на богатство: появится ли в России прогрессивный НДФЛ на олигархов 21.07.2021

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 6,5%. Это самое резкое повышение ставки с 2014 года. Так команда Э.Набиуллиной отреагировала на ускорение инфляции. Какими будут последствия данного решения для доходов и покупательной способности населения, для бизнеса и российского рубля, для экономики в целом? Предметный анализ сегодня в «Царьград.Главное» с Гарегином Тосуняном, президентом Ассоциации российских банков.

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