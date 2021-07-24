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Сенат. Бесплатный газ к фундаментам, круизный туризм, жалоба России в ЕСПЧ 24.07.2021

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Сенат с Юрием Богдановым 24.07.2021. Бесплатный газ к фундаментам, круизный туризм, жалоба России в ЕСПЧ
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Сенат с Юрием Богдановым - Бесплатный газ к фундаментам, круизный туризм, жалоба России в ЕСПЧ (24 Июля 2021)

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Опубликовано: 24 Июля 2021

Ведущие: Юрий Богданов

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила на примере Амурской области отработать механизм бесплатного подведения газа до фундаментов частных домов. Развитие круизного туризма, два выходных после прививки от коронавируса, жалоба Москвы против Украины в ЕСПЧ и роль женщин в цифровой экономике обсудили сенаторы Инна Святенко, Татьяна Кусайко, Владимир Джабаров, Галина Карелова и Серей Рябухин.

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