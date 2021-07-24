Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила на примере Амурской области отработать механизм бесплатного подведения газа до фундаментов частных домов. Развитие круизного туризма, два выходных после прививки от коронавируса, жалоба Москвы против Украины в ЕСПЧ и роль женщин в цифровой экономике обсудили сенаторы Инна Святенко, Татьяна Кусайко, Владимир Джабаров, Галина Карелова и Серей Рябухин.

Смотрите онлайн Сенат с Юрием Богдановым Бесплатный газ к фундаментам, круизный туризм, жалоба России в ЕСПЧ (24 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.