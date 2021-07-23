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Международное обозрение. Анархия в киберпространстве и шпионаж за президентом 23.07.2021

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Международное обозрение 23.07.2021. Анархия в киберпространстве и шпионаж за президентом
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Международное обозрение - Анархия в киберпространстве и шпионаж за президентом (23 Июля 2021)

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Международное обозрение
Международное обозрение
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Опубликовано: 24 Июля 2021

Ведущие: Евгений Примаков

В Токио открылись Олимпийские игры, в этом году из-за пандемии они проходят с особенными трудностями. Вашингтон и Берлин достигли соглашения по "Северному потоку – 2"; проект будет завершен. Киберпространство становится еще одной сферой соперничества и сотрудничества. Пока, правда, там царит анархия. Израильская компания шпионила за французским президентом по просьбе марокканской разведки.

 

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