В Токио открылись Олимпийские игры, в этом году из-за пандемии они проходят с особенными трудностями. Вашингтон и Берлин достигли соглашения по "Северному потоку – 2"; проект будет завершен. Киберпространство становится еще одной сферой соперничества и сотрудничества. Пока, правда, там царит анархия. Израильская компания шпионила за французским президентом по просьбе марокканской разведки.

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