Смотрите в этом выпуске: главным тренером сборной России по футболу назначен Валерий Карпин; ситуация на "Транссибе" в центре внимания Владимира Путина; ""Спутник V" Лайт" поступает в прививочные пункты в регионы России; ЦИК проверяет сведения о кандидате в депутаты от КПРФ Павле Грудинине; кадры из Москвы, где отец посадил ребенка за руль спорткара; идут последние приготовления к Главному военно-морскому параду в честь Дня ВМФ; сегодня могло бы исполниться 75 лет Александру Кайдановскому.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (23 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.