Украина, Грузия и Молдавия создают в Чёрном море Антирусский Альянс во имя членства в ЕС

Нашим согражданам не интересны личности тех спортсменов, которые согласились выступать на Олимпиаде без национального флага, показал опрос ВЦИОМ. Да и в целом интерес к соревнованиям в Токио, от участия в которых Россию фактически отстранили путём подлых манипуляций, находится на низком уровне

Смотрите онлайн Политическая Россия Россиянам плевать на тех, кто поехал выступать без флага и гимна (Руслан Осташко) (24 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.