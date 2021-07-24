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Дождь. Грудинина сняли с выборов. Новый список иноагентов. Пожары в России. Открыт Египет 24.07.2021

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Телеканал Дождь 24.07.2021. Грудинина сняли с выборов. Новый список иноагентов. Пожары в России. Открыт Египет
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Телеканал Дождь - Грудинина сняли с выборов. Новый список иноагентов. Пожары в России. Открыт Египет (24 Июля 2021)

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Опубликовано: 24 Июля 2021

Центризбирком исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка партии КПРФ на предстоящие выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что исключение Грудинина принималось в соответствии с данными, предоставленными Генпрокуратурой, о зарубежных активах бизнесмена.

 

Минюст включил в список СМИ — «иностранных агентов» издание The Insider, а также пятерых журналистов. В список «иностранных агентов» включены журналисты «Проекта» Софья Гройсман, Михаил Рубин и Юлия Апухтина,  журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак.

 

С 9 августа Россия открывает рейсы на курорты Египта. По пять рейсов в неделю будут выполняться из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

 

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