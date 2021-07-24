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Соловьёв LIVE. «Мы больше не будем отступать!» Россия НАКОНЕЦ сделает то, в чём её ОБВИНЯЛ Запад 24.07.2021

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Соловьёв LIVE 24.07.2021. «Мы больше не будем отступать!» Россия НАКОНЕЦ сделает то, в чём её ОБВИНЯЛ Запад
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Соловьёв LIVE - «Мы больше не будем отступать!» Россия НАКОНЕЦ сделает то, в чём её ОБВИНЯЛ Запад (24 Июля 2021)

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Опубликовано: 24 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Два события, казалось бы, разного масштаба на деле говорят об одном и том же. Статья президента России, обращённая к городу и миру, к огромному русскому народу, и письмо Патриарха Кирилла к одному маленькому мальчику, пострадавшему в Киргизии.

 

Владимир Соловьев: «Статья Путина и письмо Патриарха в одной канве. Заканчивается время, когда мы рассеивали земли и отдавали своих людей. Мы больше не будем отступать, мы будем биться за наших единоверцев, за тех людей, которые считают себя русскими... И мы никого не оставим в беде».

 

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