Что делать с Донбассом? Яков Кедми – о стратегии России по отношению к Украине и проигрыше США

Два события, казалось бы, разного масштаба на деле говорят об одном и том же. Статья президента России, обращённая к городу и миру, к огромному русскому народу, и письмо Патриарха Кирилла к одному маленькому мальчику, пострадавшему в Киргизии.

Владимир Соловьев: «Статья Путина и письмо Патриарха в одной канве. Заканчивается время, когда мы рассеивали земли и отдавали своих людей. Мы больше не будем отступать, мы будем биться за наших единоверцев, за тех людей, которые считают себя русскими... И мы никого не оставим в беде».

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