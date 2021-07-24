Перший Незалежний - Ток-шоу "17". Строительство "Северного потока - 2". Зеленский едет к Байдену. Тарифы (24 Июля 2021)
Опубликовано: 24 Июля 2021
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Темы программы:
- визит Зеленского в США;
- международная политика;
- деятельность Зеленского;
- тарифный вопрос;
- строительство "Северного потока - 2";
- ситуация на Донбассе;
- судебная система
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