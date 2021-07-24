Политическая Россия - Венгрию выгоняют из ЕС по требованию ЛГБТ-лобби (Роман Романов) (24 Июля 2021)
Опубликовано: 24 Июля 2021
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Лидеры стран Евросоюза (ЕС) должны провести референдум по вопросу дальнейшего членства Венгрии в объединении. Такое мнение высказал глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, его слова передает Spiegel.
Политик призвал к обсуждению будущего Венгрии в ЕС из-за нового закона премьер-министра страны Виктора Орбана о запрете пропаганды ЛГБТ. Ассельборн предрек, что результаты референдума будут не в пользу Будапешта, так как многие члены объединения не готовы продолжать «терпеть» венгерского премьера.
Ранее стало известно, что Орбан решил провести в Венгрии референдум касательно закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей из-за резкой реакции Брюсселя. Он подчеркнул, что только «общая воля народа» может защитить страну.
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