Авиасалон 2021 в Жуковском. Перспективы нашей авиации. Гиперзвуковое оружие, над чем работают США и о чем умолчал представитель Пентагона. Вопреки Варшаве и Киеву Северный поток 2 новый газовый пасьянс в Европе. А также главный нарушитель Российских законов, Гугл против Роскомнадзора. Каково его будущее в нашей стране. Преступление на дороге, с телефоном за рулем и два погибших ребенка. Каким будет приговор.

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