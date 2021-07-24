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Грудинина сняли с выборов. Новый список иноагентов. Пожары в России. Открыт Египет

Центризбирком исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка партии КПРФ на предстоящие выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что исключение Грудинина принималось в соответствии с данными, предоставленными Генпрокуратурой, о зарубежных активах бизнесмена.

Минюст включил в список СМИ — «иностранных агентов» издание The Insider, а также пятерых журналистов. В список «иностранных агентов» включены журналисты «Проекта» Софья Гройсман, Михаил Рубин и Юлия Апухтина, журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты (24 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.