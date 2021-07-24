Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты 24.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 24.07.2021. Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты
24.07.2021 24.07.2021 23.07.2021 23.07.2021 23.07.2021 22.07.2021 22.07.2021 22.07.2021 21.07.2021 21.07.2021
Еще

Телеканал Дождь - Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты (24 Июля 2021)

21 просмотр
1
1
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 24 Июля 2021

Центризбирком исключил директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина из федерального списка партии КПРФ на предстоящие выборы в Госдуму. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что исключение Грудинина принималось в соответствии с данными, предоставленными Генпрокуратурой, о зарубежных активах бизнесмена.

 

Минюст включил в список СМИ — «иностранных агентов» издание The Insider, а также пятерых журналистов. В список «иностранных агентов» включены журналисты «Проекта» Софья Гройсман, Михаил Рубин и Юлия Апухтина,  журналист «Открытых медиа» Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак.

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты (24 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Время в 21:00 24.07.2021НАШ. Межа. Китай или ЕС и НАТО? Какой геополитический курс выберет Украина 24.07.2021НАШ. "ПРОСТО НАЗАРОВ": Итоги политического сезона – СНБО, язык, тарифы и зашквары Рады 24.07.2021Время Белковского. Как Владимиру Путину спасти человечество 24.07.2021Дождь. Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты 24.07.2021Соловьёв LIVE. Грудинина сняли с выборов. Украину кинули. Венедиктов - содержанка Гусинского 24.07.2021Вести в 20:00 24.07.2021Постскриптум. Google против Роскомнадзора. Черная преступность в США. МАКС - 2021 24.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 24.07.2021Код доступа с Юлией Латыниной 24.07.2021Политическая Россия. Венгрию выгоняют из ЕС по требованию ЛГБТ-лобби (Роман Романов) 24.07.2021Анатолий Шарий. В чем зраза формулы Штайнмайера 24.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "17". Строительство "Северного потока - 2". Зеленский едет к Байдену. Тарифы 24.07.2021Политическая Россия. "Послушай, американец": Кива сказал всю правду о США 24.07.2021Анатолий Шарий. Могу явиться на допрос вместе с Шойгу 24.07.2021

Все ток-шоу