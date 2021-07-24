Важное. Меркель и Путин поговорили о "СП-2". Нашу ГТС на металлолом

Россия подала в ЕСПЧ против Украины. Германия заставляет Украину имплементировать формулу Штайнмайера

Пятница. Вечер. Иск России в ЕСПЧ против Украины

В эфире телеканала НАШ программа Макса Назарова "Просто Назаров". Субъективные итоги и взгляд на события в Украине и мире.

Смотрите онлайн НАШ "ПРОСТО НАЗАРОВ": Итоги политического сезона – СНБО, язык, тарифы и зашквары Рады (24 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.