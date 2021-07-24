НАШ - Межа. Китай или ЕС и НАТО? Какой геополитический курс выберет Украина (24 Июля 2021)
Опубликовано: 24 Июля 2021
Россия подала в ЕСПЧ против Украины. Германия заставляет Украину имплементировать формулу Штайнмайера
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