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Константин Сёмин. Мы все в одной лодке. Письма 25.07.2021

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Константин Сёмин 25.07.2021. Мы все в одной лодке. Письма
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Константин Сёмин - Мы все в одной лодке. Письма (25 Июля 2021)

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Константин Сёмин
Константин Сёмин
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Опубликовано: 25 Июля 2021

Я – студент одного из крупнейших российских вузов. ВУЗ этот входит в топ-10 ВУЗов России, и этого вам, надеюсь, хватит, чтобы понять масштаб проблемы.

У нас начался предмет, который я в дальнейшем буду называть бизнес тренингом. Я не знаю, является ли он особенностью именно моего ВУЗа или распространяется в той или иной степени на ВУЗы страны. В рамках этого предмета проходят все то, что вещают на бизнес-тренингах. Только вместо дня он длится несколько месяцев и является обязательным.

 

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