Видео - Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ (25 Июля 2021)
Опубликовано: 25 Июля 2021
Сергей Михеев. Идиотов и подонков использует глобальная сила. Если Россия падёт, то ничего не останется
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Прямая трансляция парада в честь Дня Военно-Морского Флота из Санкт-Петербурга. Впервые среди участников сразу три атомные подводные лодки — подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и АПЛ «Вепрь» и «Орел».
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