Политическая Россия - Россия Украине: «Мало не покажется!» (25 Июля 2021)
Опубликовано: 25 Июля 2021
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На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- Что даст Украине, Молдавии и Грузии декларация о стремлении в ЕС?
- Как Польша соглашается себя использовать?
- Как разочаровалась Украина и на что теперь готова?
- С чьей стороны нападение более вероятно?
- О предстоящей встрече Зеленского с Байденом
- Жалоба России в ЕСПЧ на Украину – переход к активным действиям?
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