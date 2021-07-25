На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

- Что даст Украине, Молдавии и Грузии декларация о стремлении в ЕС?

- Как Польша соглашается себя использовать?

- Как разочаровалась Украина и на что теперь готова?

- С чьей стороны нападение более вероятно?

- О предстоящей встрече Зеленского с Байденом

- Жалоба России в ЕСПЧ на Украину – переход к активным действиям?

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