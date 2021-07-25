Соловьёв LIVE - «Это ужасное решение Байдена»: Джон Хербст о том, почему Германия и США бросили Украину (25 Июля 2021)
Опубликовано: 25 Июля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Джон Хербст - Чрезвычайный и Полномочный посол США на Украине (2003-2006) в эфире Соловьёв Live
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