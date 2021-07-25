В ходе рабочей поездки по Крыму в библиотеке Ялты состоялась встреча с общественностью. Повод был соответствующий – перезидание книги «Россия. Крым. История», предисловие к которой, на этот раз, написал Александр Андреевич Проханов. Вопросы ялтинцев были достаточно острые и интересные.

Смотрите онлайн Николай Стариков Россия.Крым.Будущее (25 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.