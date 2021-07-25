ЦИК снял Павла Грудинина с выборов в Госдуму. Директор совхоза имени Ленина лишился места в партсписке КПРФ из-за якобы незадекларированного офшора. Генпрокуратура подтвердила наличие у экс-кандидата в депутаты незадекларированного счета в Белизе. Лидер партии Геннадий Зюганов в комментарии Дождю заявил, что за этим решением стоят высокие «крупные кабинеты в Кремле». На президентских выборах 2018 года Грудинину досталась роль козла отпущения — госпропаганда всеми силами обваливала рейтинг председателя совхоза имени Ленина. Тогда он занял второе место после Владимира Путина с почти 12% голосов.

В Петербурге прошел главный военно-морской парад в честь дня ВМФ. На набережные Невы вышли сотни зрителей, несмотря на запрет Роспотребнадзора, сообщает «Фонтанка».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Противостояние Грудинина и ЦИК. Мировые протесты против локдауна и вакцинации. День ВМФ в Петербурге (25 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.