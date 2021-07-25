Долгожданные, необычные, в чем-то даже странные, в пятницу в столице Японии спустя годы таки стартовала Олимпиада, в Токио зной, но ни жара, ни коронавирус, ни протесты местного населения не в силах остановить игры. В то, что они вообще состоятся, многие не верили до последнего, но МОК смог. Правда, на трибунах необычно тихо, ведь болельщики отсутствуют, только VIP-гости, съемочные группы и корреспонденты.

Смотрите онлайн Время в 21:00 Воскресный выпуск (25 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.