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Время в 21:00. Воскресный выпуск 25.07.2021

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Время в 21:00 25.07.2021. Воскресный выпуск
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Время в 21:00 - Воскресный выпуск (25 Июля 2021)

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Время в 21:00
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Опубликовано: 25 Июля 2021

Долгожданные, необычные, в чем-то даже странные, в пятницу в столице Японии спустя годы таки стартовала Олимпиада, в Токио зной, но ни жара, ни коронавирус, ни протесты местного населения не в силах остановить игры. В то, что они вообще состоятся, многие не верили до последнего, но МОК смог. Правда, на трибунах необычно тихо, ведь болельщики отсутствуют, только VIP-гости, съемочные группы и корреспонденты.

 

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