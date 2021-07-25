Россиянам плевать на тех, кто поехал выступать без флага и гимна (Руслан Осташко)

"Послушай, американец": Кива сказал всю правду о США

Троллингом всё чаще реагирует китайская интернет-аудитория на публикации СМИ, посвящённые проблемам восточноевропейских русофобов. Не стала исключением и ситуация вокруг «Северного потока 2». На одном из китайских порталов, написавшем о нытье евроукров, комментаторы тут же высказали, что думают по поводу постсоветской страны, клянчащей деньги у всех подряд

Смотрите онлайн Политическая Россия Китайцы троллят укров за нытьё о Северном потоке 2 (Руслан Осташко) (25 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.