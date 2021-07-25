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Воскресный вечер с Соловьевым 25.07.2021

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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым 25.07.2021
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Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (25 Июля 2021)

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Воскресный вечер с Соловьевым
Воскресный вечер с Соловьевым
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Опубликовано: 25 Июля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Сегодня даже США и Германия на слово друг другу не верят, только соглашениям на бумаге, при этом республиканцы в Конгрессе хотят похоронить сделку с Меркель. В целом политика запада возвращается во времена холодной войны. В США мечтают повторить опыт Никсона и оторвать Россию от Китая, Британия в страхе от российских ракет собралась отрабатывать перемещение истребителей на гражданские аэродромы, а также рассматривает возможность посадки на парковки гипермаркетов и на стадионы для шоссейных гонок.

 

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Комментариев: 1
Андрей Владимирович
25 Июля 2021, 21:34
Анекдот. Собрались США, Китай и Россия за одним столом, на котором стоит земной шар. И президент Путин говорит: "Ну что, сообразим на троих."
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