Сегодня даже США и Германия на слово друг другу не верят, только соглашениям на бумаге, при этом республиканцы в Конгрессе хотят похоронить сделку с Меркель. В целом политика запада возвращается во времена холодной войны. В США мечтают повторить опыт Никсона и оторвать Россию от Китая, Британия в страхе от российских ракет собралась отрабатывать перемещение истребителей на гражданские аэродромы, а также рассматривает возможность посадки на парковки гипермаркетов и на стадионы для шоссейных гонок.

Смотрите онлайн Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (25 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.