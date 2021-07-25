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Шансы «умного голосования» на выборах. Активисты Pussy Riot — изгои. Россия на странной Олимпиаде

Грудинина сняли с выборов. Новый список иноагентов. Пожары в России. Открыт Египет

Грудинин об исключении из списка КПРФ. Перенесли всероссийскую перепись населения. Новые иноагенты

Противостояние Грудинина и ЦИК. Мировые протесты против локдауна и вакцинации. День ВМФ в Петербурге

Минюст включил The Insider и пятерых журналистов в список иноагентов.

"Современник" изменил монолог Ахеджаковой в спектакле "Первый хлеб" после жалоб.

У переболевших коронавирусом значительно снижается уровень интеллекта, выяснили учёные из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь The Insider - о статусе иноагента. Ахеджакова - о скандале «Современника». Ковид ухудшает интеллект (25 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.