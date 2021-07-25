"Послушай, американец": Кива сказал всю правду о США

Во время совещания по приоритетам внешней политики, которое прошло во вторник, 20 июля, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил рассмотреть кадровое комплектование белорусских диппредставительств в странах Европы.

- Зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия не просто отсутствуют, а во вред государству?! Если надо один посол и помощник, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет - добавим, - предложил он, обращаясь к премьер-министру Роману Головченко.

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