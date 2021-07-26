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Формула смысла 26.07.2021

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Формула смысла с Дмитрием Куликовым 26.07.2021
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Формула смысла с Дмитрием Куликовым (26 Июля 2021)

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Формула смысла
Формула смысла
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Опубликовано: 26 Июля 2021

Ведущие: Ольга Подолян, Дмитрий Куликов

Мир сошел с ума? Возможно... Но даже самым безумным событиям и явлениям найдётся разумное объяснение. Смысл есть, его не может не быть. Новое прочтение знакомых сюжетов. Трактовки. Интерпретации. Толкования. Что происходит и как это понимать?! Утреннее шоу ""Формула смысла"" с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.

 

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