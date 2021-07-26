Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Николай Бондаренко (26 Июля 2021)
Опубликовано: 26 Июля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Токио накануне Олимпиады. Умное голосование. Лесные пожары 22.07.2021
Утренний разворот. Баблоян и Курников. Шрайбман. Новое дело Никиты Белых. Жириновский 21.07.2021
Еще
В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.
Ася Рак, экономический обозреватель
Живой гвоздь - Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной Думы от КПРФ
Смотрите онлайн Утренний разворот Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Николай Бондаренко (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.