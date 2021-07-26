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Утренний разворот. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Николай Бондаренко 26.07.2021

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Утренний разворот 26.07.2021. Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Николай Бондаренко
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Утренний разворот - Майерс и Нарышкин. Живой гвоздь - Николай Бондаренко (26 Июля 2021)

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Опубликовано: 26 Июля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

В эфире Алексей Нарышкин и Маша Майерс.

Ася Рак, экономический обозреватель

Живой гвоздь - Николай Бондаренко, депутат Саратовской областной Думы от КПРФ

 

 

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