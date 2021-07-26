60 минут - По горячим следам. ЕСПЧ отклонил жалобу России на Украину (26 Июля 2021)
Опубликовано: 26 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил запрос России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с недостаточным доступом к русскому языку в школах и в СМИ и водной блокадой Крыма.
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