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«Это ужасное решение Байдена»: Джон Хербст о том, почему Германия и США бросили Украину

«Остались Дождь и Эхо» Гололобов о деньгах Гусинского для Венедиктова и конкуренции внутри оппозиции

Открываем «Штаб по вакцинации»! В студии — Роман Голованов и инфекционист Евгений Тимаков.

В нашем эфире расскажем о том, как проходит вакцинация от коронавируса, о преимуществах наших вакцин и не только.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Оперштаб по вакцинации. Прямой эфир. Ответы на вопросы. Инфекционист Евгений Тимаков (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.