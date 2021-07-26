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Дождь. Депутата Бондаренко могут снять с выборов. Сайт Навального заблокировали. Как судят полицейских 26.07.2021

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Телеканал Дождь 26.07.2021. Депутата Бондаренко могут снять с выборов. Сайт Навального заблокировали. Как судят полицейских
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Телеканал Дождь - Депутата Бондаренко могут снять с выборов. Сайт Навального заблокировали. Как судят полицейских (26 Июля 2021)

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Опубликовано: 26 Июля 2021

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального, сообщила его команда.
Доступ к сайту ограничен на основании решения Генпрокуратуры от 15 июня, который подали в связи с содержанием на сайте призывов к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.


Депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко вызвали в полицию и могут снять с выборов в Госдуму за экстремизм. Ему вменяют распространение экстремистских материалов за публикацию «Манифеста «Единой России» 2002 года в своих соцсетях в 2011 году.

 

В СМИ регулярно появляются сообщения об условных наказаниях для полицейских за избиения или пытки задержанных. Из этих новостей возникает впечатление, что судебная система относится к силовикам более снисходительно, чем к остальным, и назначает им несоразмерно мягкие наказания. Дождь изучил массив данных судебного департамента при Верховном суде за последние 10 лет, чтобы разобраться, за что обычно судят силовиков и чаще ли их оправдывают. Выяснилось, что по некоторым статьям правоохранителей наказывают жестче, чем обычных граждан. Однако и оправдывают их в разы чаще — все дело в особенном подходе системы к «своим», из-за чего многие дела даже не доходят до суда.

 

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