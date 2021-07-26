Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. Армения - страна предостережение для России (Борис Первушин) 26.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 26.07.2021. Армения - страна предостережение для России (Борис Первушин)
26.07.2021 26.07.2021 25.07.2021 25.07.2021 25.07.2021 24.07.2021 24.07.2021 24.07.2021 23.07.2021 23.07.2021
Еще

Политическая Россия - Армения - страна предостережение для России (Борис Первушин) (26 Июля 2021)

23 просмотра
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 26 Июля 2021

Наблюдения о том, как в Армении относятся к России и русским, что говорят о войне и о недавних выборах, о памятнике сотрудничавшему с Рейхом основоположнику армянской националистической идеологии и об уроках, которые мы в России должны вынести для себя, глядя на армянский народ. Обязательно досмотрите видео до конца, в заключение я покажу очень интересные видеоматериалы

 

Смотрите онлайн Политическая Россия Армения - страна предостережение для России (Борис Первушин) (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

Вести в 20:00 26.07.2021Время в 21:00 26.07.2021Николай Стариков. Апокалипсис, Итуруп и углеродный налог ЕС в €1,1 млрд 26.07.2021Соловьёв LIVE. СРОЧНО! РКН заблокировал сайты Навального. Венедиктов живет за чужой счёт. Лабиринт Карнаухова 26.07.2021НАШ. Межа. Почему Байден не приедет на Крымскую платформу 26.07.2021Царьград. Главное. Глазьев ответил Набиуллиной: политика ЦБ нанесла огромный урон экономике России 26.07.2021Время покажет 26.07.202160 минут. Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии 26.07.2021Дождь. Сайты Навального заблокированы. Санкции США против Беларуси. Россия на Олимпиаде 26.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "19" 26.07.2021НАШ. Важное. Языковые скандалы. Российский паспорт под запретом! Байден игнорит Украину 26.07.2021Стратегия с Анной Шафран 26.07.2021Особое мнение. Константин Ремчуков 26.07.2021Сергей Михеев. Менять концепцию развития. Главная проблема в структуре экономики 26.07.2021Константин Сёмин. Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам 26.07.2021

Все ток-шоу