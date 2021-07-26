Наблюдения о том, как в Армении относятся к России и русским, что говорят о войне и о недавних выборах, о памятнике сотрудничавшему с Рейхом основоположнику армянской националистической идеологии и об уроках, которые мы в России должны вынести для себя, глядя на армянский народ. Обязательно досмотрите видео до конца, в заключение я покажу очень интересные видеоматериалы

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