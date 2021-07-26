Мне пятьдесят два года. Я родился и вырос в СССР, получил среднее образование и начал получать высшее тоже при Советском Союзе. По образованию я гуманитарий, но мне довелось получить и рабочую, техническую специальность слесаря КИПиА по которой я и работал на электрической станции шесть лет, пока учился заочно. Увы - вынужден это признать, - на менеджера. Совершенно в духе времени 90-х годов.

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