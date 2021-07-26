Прессинг на редакцию «Политической России» начала новосибирская полиция, засуетившаяся после того, как на нашем канале вышел материал о возможных связях депутата Госдумы с азербайджанской диаспорой. Упомянутый депутат – Дмитрий Савельев – написал заявление о защите чести и достоинства, «забыв», что много лет откровенно продвигал интересы Азербайджана в России

Смотрите онлайн Политическая Россия "Политическую Россию" начали прессовать по свистку азербайджанской диаспоры (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.