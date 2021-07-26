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Политическая Россия. "Политическую Россию" начали прессовать по свистку азербайджанской диаспоры 26.07.2021

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Политическая Россия 26.07.2021. "Политическую Россию" начали прессовать по свистку азербайджанской диаспоры
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Политическая Россия - "Политическую Россию" начали прессовать по свистку азербайджанской диаспоры (26 Июля 2021)

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Опубликовано: 26 Июля 2021

Прессинг на редакцию «Политической России» начала новосибирская полиция, засуетившаяся после того, как на нашем канале вышел материал о возможных связях депутата Госдумы с азербайджанской диаспорой. Упомянутый депутат – Дмитрий Савельев – написал заявление о защите чести и достоинства, «забыв», что много лет откровенно продвигал интересы Азербайджана в России

 

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