В этом выпуске:

- Центробанк ухудшил прогнозы по инфляции и оттоку капитала;

- Просрочка по платежам за ЖКХ обновила рекорд;

- Москва хочет осваивать Курилы вместе с Японией;

- Миллиардер Авдолян купил один из самых больших бизнес-джетов в мире;

- В России начали строить новые самолёты судного дня;

- В Питере выставлен на продажу очередной завод: «18й арсенал ВМФ» выставлен на торги;

- Пакистан перебросил войска на границу с Афганистаном;

- В штатах за неделю в перестрелках погибли 430 человек, ранено больше тысячи;

- Китай объявил войну частным репетиторам;

- В Гонконге пять логопедов арестованы за детские книги о волках и овцах.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.