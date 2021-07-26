Константин Сёмин - Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам (26 Июля 2021)
Опубликовано: 26 Июля 2021
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В этом выпуске:
- Центробанк ухудшил прогнозы по инфляции и оттоку капитала;
- Просрочка по платежам за ЖКХ обновила рекорд;
- Москва хочет осваивать Курилы вместе с Японией;
- Миллиардер Авдолян купил один из самых больших бизнес-джетов в мире;
- В России начали строить новые самолёты судного дня;
- В Питере выставлен на продажу очередной завод: «18й арсенал ВМФ» выставлен на торги;
- Пакистан перебросил войска на границу с Афганистаном;
- В штатах за неделю в перестрелках погибли 430 человек, ранено больше тысячи;
- Китай объявил войну частным репетиторам;
- В Гонконге пять логопедов арестованы за детские книги о волках и овцах.
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