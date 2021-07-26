Противостояние Грудинина и ЦИК. Мировые протесты против локдауна и вакцинации. День ВМФ в Петербурге

Оппозиция и выборы. Шамана отправили на принудительное лечение. Коростелев и Монгайт

Депутата Бондаренко могут снять с выборов. Сайт Навального заблокировали. Как судят полицейских

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального, сообщила его команда. Также заблокирован сайт «Свободу Навальному» и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и его соратниками.

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения новых экономических санкций против Беларуси и ее президента Александра Лукашенко, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников встреч, прошедших в Вашингтоне. За несколько дней до этого к усилению санкций во время визита в США призывала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

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