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Дождь. Сайты Навального заблокированы. Санкции США против Беларуси. Россия на Олимпиаде 26.07.2021

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Телеканал Дождь 26.07.2021. Сайты Навального заблокированы. Санкции США против Беларуси. Россия на Олимпиаде
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Телеканал Дождь - Сайты Навального заблокированы. Санкции США против Беларуси. Россия на Олимпиаде (26 Июля 2021)

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Опубликовано: 26 Июля 2021

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального, сообщила его команда. Также заблокирован сайт «Свободу Навальному» и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и его соратниками.

 

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность введения новых экономических санкций против Беларуси и ее президента Александра Лукашенко, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на участников встреч, прошедших в Вашингтоне. За несколько дней до этого к усилению санкций во время визита в США призывала белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

 

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