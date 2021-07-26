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60 минут. Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии 26.07.2021

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60 минут 26.07.2021. Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии
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60 минут - Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии (26 Июля 2021)

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Опубликовано: 26 Июля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

После соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2", украинский политолог Вадим Карасев считает, что "репутация Германии в Восточной Европе подмочена". Также, несмотря на то, что Байден и Харрис не приедут на саммит Зеленского по Крыму, сам президент Украины собирается встретиться с американским коллегой уже 30 августа. И в Сети уже помогают Зеленскому собрать сумку: английский разговорник, туалетная бумага и CD диски с выступлениями "95-го квартала".

 

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Комментариев: 1
Валентин
26 Июля 2021, 21:18
SAK aus Farsi bedeutet Hund ( rus.sobaka)
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