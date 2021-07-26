После соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2", украинский политолог Вадим Карасев считает, что "репутация Германии в Восточной Европе подмочена". Также, несмотря на то, что Байден и Харрис не приедут на саммит Зеленского по Крыму, сам президент Украины собирается встретиться с американским коллегой уже 30 августа. И в Сети уже помогают Зеленскому собрать сумку: английский разговорник, туалетная бумага и CD диски с выступлениями "95-го квартала".

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.