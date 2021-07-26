60 минут - Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии (26 Июля 2021)
Опубликовано: 26 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний спецвыпуск. Жесткая посадка в тайге, резонансные ДТП и особняк Сафонова 23.07.2021
60 минут. По горячим следам. Украина теряет все из-за "Северного потока-2" и готовится к российской агрессии 23.07.2021
60 минут. Вечерний выпуск. Новые соглашения по "Северному потоку-2", первая жалоба России против Украины 22.07.2021
Еще
После соглашения США и Германии по "Северному потоку – 2", украинский политолог Вадим Карасев считает, что "репутация Германии в Восточной Европе подмочена". Также, несмотря на то, что Байден и Харрис не приедут на саммит Зеленского по Крыму, сам президент Украины собирается встретиться с американским коллегой уже 30 августа. И в Сети уже помогают Зеленскому собрать сумку: английский разговорник, туалетная бумага и CD диски с выступлениями "95-го квартала".
Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.