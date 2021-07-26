В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— комитет Олимпийских игр сообщил о 16 новых случаях заражения коронавирусом. Ковид одерживает победу не только в Токио. В журнале The Lancet опубликована статья о влиянии коронавируса на интеллект. По мнению ученых, последствия заболевания средней тяжести сопоставимы по влиянию на организм с инсультом. В странах Европы прошли демонстрации против ужесточения карантинных мер и обязательной вакцинации, власти пытались разъяснить свою позицию по предпринятым действиям;

— на Украине готовится законопроект о лишении украинского гражданства при наличии российского. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте Верховной рады.

Антиковидные протесты в Европе, полиция разгоняет протестующих, не обошлось без обвинений в адрес России. Япония протестует, вызван посол РФ, но Москва не принимает протест Токио в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп, ждать ли дипломатического скандала? Американские соцсети разбирают каждое движение губ президента США и теряются в догадках, зачем он произнес журналистам странную фразу Мне задницу подтёрли.

Смотрите онлайн Время покажет (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.