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Царьград. Главное. Глазьев ответил Набиуллиной: политика ЦБ нанесла огромный урон экономике России 26.07.2021

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Царьград. Главное 26.07.2021. Глазьев ответил Набиуллиной: политика ЦБ нанесла огромный урон экономике России
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Царьград. Главное - Глазьев ответил Набиуллиной: политика ЦБ нанесла огромный урон экономике России (26 Июля 2021)

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Опубликовано: 26 Июля 2021

Ведущие: Юрий Пронько

Политика ЦБ – это колоссальный тормоз для экономического развития России, считает академик РАН С.Глазьев. Благодаря деятельности ЦБ, по его мнению, страна уже потеряла, как минимум, 20 триллионов рублей. Ранее глава ЦБ пыталась «закрыть рот» своему ключевому оппоненту. Однако это сделать не удалось. Сегодня в «Царьград.Главное» предметный анализ финансово-экономической ситуации академика Глазьева.

 

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