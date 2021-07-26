Царьград. Главное. В России предложили ввести уголовку за призывы к отказу от вакцинации: что дальше 20.07.2021

Царьград. Главное. Налог на богатство: появится ли в России прогрессивный НДФЛ на олигархов 21.07.2021

Политика ЦБ – это колоссальный тормоз для экономического развития России, считает академик РАН С.Глазьев. Благодаря деятельности ЦБ, по его мнению, страна уже потеряла, как минимум, 20 триллионов рублей. Ранее глава ЦБ пыталась «закрыть рот» своему ключевому оппоненту. Однако это сделать не удалось. Сегодня в «Царьград.Главное» предметный анализ финансово-экономической ситуации академика Глазьева.

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