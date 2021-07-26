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Николай Стариков. Апокалипсис, Итуруп и углеродный налог ЕС в €1,1 млрд 26.07.2021

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Николай Стариков 26.07.2021. Апокалипсис, Итуруп и углеродный налог ЕС в €1,1 млрд
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Николай Стариков - Апокалипсис, Итуруп и углеродный налог ЕС в €1,1 млрд (26 Июля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 26 Июля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске видеоблога, записанном непосредственно перед презентацией книги в Феодосии, обсудили визит премьер-министра России Михаил Мишустина на Итуруп и японские возражения по этому поводу, участившиеся по всему миру стихийные бедствия и Апокалипсис, а также поговорили об углеродном налоге ЕС, который по подсчётам аналитиков обойдётся России в €1,1 млрд в год.

 

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