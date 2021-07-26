В очередном выпуске видеоблога, записанном непосредственно перед презентацией книги в Феодосии, обсудили визит премьер-министра России Михаил Мишустина на Итуруп и японские возражения по этому поводу, участившиеся по всему миру стихийные бедствия и Апокалипсис, а также поговорили об углеродном налоге ЕС, который по подсчётам аналитиков обойдётся России в €1,1 млрд в год.

Смотрите онлайн Николай Стариков Апокалипсис, Итуруп и углеродный налог ЕС в €1,1 млрд (26 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.