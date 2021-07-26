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Вести в 20:00 26.07.2021

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Вести в 20:00 26.07.2021
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Вести в 20:00 (26 Июля 2021)

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Вести в 20:00
Вести в 20:00
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Опубликовано: 26 Июля 2021

Яркие моменты Олимпиады: первое золото в истории российского тхэквондо, победа со сломанной рукой, отрыв в одну десятую секунды. Вокруг Петербурга построят еще одно кольцо. Снизить стоимость дальневосточной рыбы и освободить от налогов островной бизнес: Мишустин инспектирует Курилы. У должников будут изымать загранпаспорта. Из детсада в Москве сбежали четверо детей. Тренд на колпачки в TikTok.

 

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