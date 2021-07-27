Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Дождь. РКН против YouTube из-за Навального. Фатьяновой отказали в регистрации. Испытания АstraZeneca в РФ 27.07.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Дождь
Телеканал Дождь 27.07.2021. РКН против YouTube из-за Навального. Фатьяновой отказали в регистрации. Испытания АstraZeneca в РФ
27.07.2021 27.07.2021 26.07.2021 26.07.2021 26.07.2021 25.07.2021 25.07.2021 24.07.2021 24.07.2021 23.07.2021
Еще

Телеканал Дождь - РКН против YouTube из-за Навального. Фатьяновой отказали в регистрации. Испытания АstraZeneca в РФ (27 Июля 2021)

16 просмотров
1
0
Поделиться
Дождь
Дождь
Подписаться

Опубликовано: 27 Июля 2021

Роскомнадзор направил уведомление YouTube с требованием ограничить доступ к каналу соратника Алексея Навального Леонида Волкова из-за «призывов к массовым беспорядкам» и «экстремистской деятельности». Также Роскомнадзор потребовал заблокировать YouTube-канал еще двух соратников Навального — Владимира Милова и Георгия Албурова. 

 

Территориальная избирательная комиссия аннулировала выдвижение бывшей главы петербургского штаба Навального Ирины Фатьяновой на выборах в городское Заксобрание. 

 

Минздрав России разрешил в стране клинические испытания комбинации британско-шведской вакцины AstraZeneca и российской «Спутник Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований. 

 

Смотрите онлайн Телеканал Дождь РКН против YouTube из-за Навального. Фатьяновой отказали в регистрации. Испытания АstraZeneca в РФ (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Новые видео

60 минут. По горячим следам (вечерний выпуск) 27.07.2021Особое мнение. Сергей Алексашенко 27.07.2021Шафран. Социальный рейтинг: цифровой концлагерь уже близко 27.07.2021Перший Незалежний. Ток-шоу "Пульс" 27.07.2021Соловьёв LIVE. «Крестик снимите, вы его позорите!» Как моральные уроды устраивают фашизм на детской площадке 27.07.2021Армен Гаспарян. Просьба Тихановской, болеющий Кравчук, молдавские депутаты и эстонский уникум 27.07.2021От трёх до пяти 27.07.2021Персонально ваш. Аббас Галлямов 27.07.2021Дождь. РКН против YouTube из-за Навального. Фатьяновой отказали в регистрации. Испытания АstraZeneca в РФ 27.07.202160 минут. По горячим следам. Как развивается с русским языком на Украине 27.07.2021Сергей Михеев. Встреча в Новочеркасске. Экономические задачи должны соответствовать нравственным целям государства 27.07.2021Дмитрий Гордон. О растопке печек паспортами РФ в Донбассе и любителях Путина на оккупированных территориях 27.07.2021Армен Гаспарян. Навальный без сайта, Соболь без знаний, Тихановская без флага, но Габышев с врачами 27.07.2021Анатолий Шарий. Свастики на детских площадках, зигование в прямом эфире 27.07.2021Вести в 23:00 с Алексеем Казаковым 26.07.2021

Все ток-шоу