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Депутата Бондаренко могут снять с выборов. Сайт Навального заблокировали. Как судят полицейских

Сайты Навального заблокированы. Санкции США против Беларуси. Россия на Олимпиаде

Роскомнадзор направил уведомление YouTube с требованием ограничить доступ к каналу соратника Алексея Навального Леонида Волкова из-за «призывов к массовым беспорядкам» и «экстремистской деятельности». Также Роскомнадзор потребовал заблокировать YouTube-канал еще двух соратников Навального — Владимира Милова и Георгия Албурова.

Территориальная избирательная комиссия аннулировала выдвижение бывшей главы петербургского штаба Навального Ирины Фатьяновой на выборах в городское Заксобрание.

Минздрав России разрешил в стране клинические испытания комбинации британско-шведской вакцины AstraZeneca и российской «Спутник Лайт», следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований.

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