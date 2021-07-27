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Шафран. Социальный рейтинг: цифровой концлагерь уже близко 27.07.2021

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Шафран 27.07.2021. Социальный рейтинг: цифровой концлагерь уже близко
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Шафран - Социальный рейтинг: цифровой концлагерь уже близко (27 Июля 2021)

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Опубликовано: 27 Июля 2021

Ведущие: Анна Шафран

Китай ускоренными темпами строит систему социального рейтинга, основанную на тотальной слежке за людьми и использовании электронных баз. К сожалению, сторонники подобной системы есть и в России. В чём риск социального рейтинга и сможем ли мы избежать повсеместного цифрового концлагеря? - разбираются Анна Шафран и эксперт в области международного регулирования искусственного интеллекта Юрий Цветков.

 

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