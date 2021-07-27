60 минут - По горячим следам (вечерний выпуск) (27 Июля 2021)
Опубликовано: 27 Июля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Украинский политолог рассказал о подмоченной репутации Германии 26.07.2021
60 минут. Вечерний спецвыпуск. Жесткая посадка в тайге, резонансные ДТП и особняк Сафонова 23.07.2021
Еще
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым от 27 июля 2021 года.
Последние новости России и мира, политика, экономика, бизнес, курсы валют, культура, технологии, спорт, интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое.
Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам (вечерний выпуск) (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.