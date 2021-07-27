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Политическая Россия. Роскомнадзор заблокировал все сайты шайки Навального 27.07.2021

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Политическая Россия 27.07.2021. Роскомнадзор заблокировал все сайты шайки Навального
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Политическая Россия - Роскомнадзор заблокировал все сайты шайки Навального (27 Июля 2021)

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Опубликовано: 27 Июля 2021

Доступ ко всем сайтам, связанным с шайкой сидящего фюрера резиновых уточек, заблокировал Роскомнадзор. Как пожаловалась предполагаемый куратор Навального от западных спецслужб Мария Певчих, недоступны не только «корпоративные», но и личные сайты «борцов с Режимом». Народ же отреагировал на эти жалобы предсказуемым троллингом

 

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