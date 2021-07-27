Доступ ко всем сайтам, связанным с шайкой сидящего фюрера резиновых уточек, заблокировал Роскомнадзор. Как пожаловалась предполагаемый куратор Навального от западных спецслужб Мария Певчих, недоступны не только «корпоративные», но и личные сайты «борцов с Режимом». Народ же отреагировал на эти жалобы предсказуемым троллингом

Смотрите онлайн Политическая Россия Роскомнадзор заблокировал все сайты шайки Навального (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.