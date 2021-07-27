Острова и японцы, БАМ, да не вам, Волки и овцы. Галопом по Европам

В этом выпуске:

- Бензин на московских заправках подорожал за неделю еще на 13-20 копеек;

- Центробанк готовится к тому, что граждане в следующем году наберут критически много потребкредитов;

- В Иркутске кислород для больниц подорожал в шесть раз по сравнению с прошлым годом;

- Глобальный отказ от углеводородов может обойтись российской экономике в 10% ВВП;

- Американским гражданским самолётам запретили летать над Афганистаном на высоте ниже 8 километров;

- Ледокол для северного морского пути будет строить Турция;

- Китай продолжает рейды по коммерческим отраслям;

- На Украине накрыли группу, занимавшуюся продажей новорожденных за границу;

- Евросоюз вакцинировал от ковида 70% взрослого населения;

- В Токио введён режим ЧС, людей просят без надобности не выходить из дома.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Бензин за 50. Чубайс предупреждает. Экспорт новорожденных. Галопом по Европам (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.