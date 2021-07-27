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Константин Сёмин. Бензин за 50. Чубайс предупреждает. Экспорт новорожденных. Галопом по Европам 27.07.2021

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Константин Сёмин 27.07.2021. Бензин за 50. Чубайс предупреждает. Экспорт новорожденных. Галопом по Европам
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Константин Сёмин - Бензин за 50. Чубайс предупреждает. Экспорт новорожденных. Галопом по Европам (27 Июля 2021)

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Константин Сёмин
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Опубликовано: 27 Июля 2021

В этом выпуске:
- Бензин на московских заправках подорожал за неделю еще на 13-20 копеек;
- Центробанк готовится к тому, что граждане в следующем году наберут критически много потребкредитов;
- В Иркутске кислород для больниц подорожал в шесть раз по сравнению с прошлым годом;
- Глобальный отказ от углеводородов может обойтись российской экономике в 10% ВВП;
- Американским гражданским самолётам запретили летать над Афганистаном на высоте ниже 8 километров;
- Ледокол для северного морского пути будет строить Турция;
- Китай продолжает рейды по коммерческим отраслям;
- На Украине накрыли группу, занимавшуюся продажей новорожденных за границу;
- Евросоюз вакцинировал от ковида 70% взрослого населения;
- В Токио введён режим ЧС, людей просят без надобности не выходить из дома.

 

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