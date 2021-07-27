Депутата Бондаренко могут снять с выборов. Сайт Навального заблокировали. Как судят полицейских

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Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта Алексея Навального. Еще до появления этого домена в реестре запрещенных сайтов его блокировали при помощи оборудования для изоляции Рунета. Накануне Роскомнадзор на основании того же решения Генпрокуратуры заблокировал сайт Алексея Навального, а также сайт «Свободу Навальному» и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и его соратниками.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими материалы телеканала «Белсат». Об этом сообщает пресс-служба МВД. Экстремистскими признаны материалы, размещенные на сайте канала и в его соцсетях.

Власти Чечни запретили ходить в магазины и мечети людям, которые не привились от коронавируса. Об этом заявил заместитель председателя правительства республики и руководитель регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом Вахит Усмаев, его выступление транслировалось на ЧГТРК «Грозный».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Ресурсы Навального блокируют. «Белсат» признали экстремистским в Беларуси. Вакцинация в Чечне. (27 Июля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.